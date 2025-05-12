Вместо Судакова? Звездный плеймейкер Манчестер Сити согласился перейти в Наполи

Кевин Де Брюйне согласился перейти в "Наполи", об этом сообщил журналист Саша Тавольери из издания Sky Sport. Также он отмечает, что на прошлой неделе спортивный директор неаполитанцев Джовани Манна встретился с его представителями, чтобы обсудить возможный переход бельгийца, который согласовал владелец клуба Аурелио де Лаурентис и тренер Антонио Конте.

Отмечается, что 33-летний Кевин Де Брюйне дал зеленый свет на переход и уже планирует свой переезд в Италию летом.

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Этот сезон станет последним для Кевина Де Брюйне в "Манчестер Сити", ведь клуб не предложил ему новый контракт.