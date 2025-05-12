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Вместо Судакова? Звездный плеймейкер Манчестер Сити согласился перейти в Наполи

Италия

Легендарный полузащитник "горожан" может продолжить карьеру в Италии

Вместо Судакова? Звездный плеймейкер Манчестер Сити согласился перейти в Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

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Кевин Де Брюйне согласился перейти в "Наполи", об этом сообщил журналист Саша Тавольери из издания Sky Sport. Также он отмечает, что на прошлой неделе спортивный директор неаполитанцев Джовани Манна встретился с его представителями, чтобы обсудить возможный переход бельгийца, который согласовал владелец клуба Аурелио де Лаурентис и тренер Антонио Конте.

Отмечается, что 33-летний Кевин Де Брюйне дал зеленый свет на переход и уже планирует свой переезд в Италию летом.

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Этот сезон станет последним для Кевина Де Брюйне в "Манчестер Сити", ведь клуб не предложил ему новый контракт.

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Манчестер Сити Наполи Кевин Де Брюйне
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Источник:
Sky Sport CH
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Зритель (Харьков)
12.05.2025 в 18:23
Судакову до Де Брюйне - як "Запорожцю" до "Феррарі".
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Комментарии 1
Зритель (Харьков)
12.05.2025 в 18:23
Судакову до Де Брюйне - як "Запорожцю" до "Феррарі".
Ответить
0
0

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