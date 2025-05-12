Звездный нападающий Наполи отказывается от Саудовской Аравии и хочет перейти в Ювентус

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен, который сейчас выступает на правах аренды за турецкий "Галатасарай", не заинтересован в переезде в чемпионат Саудовской Аравии, несмотря на интерес со стороны "Аль-Ахли" и "Аль-Хиляля". Об этом сообщает Альфредо Педулла.

По информации журналиста, нигерийский форвард предпочитает переход в туринский "Ювентус" и готов начать переговоры с "бьянконери".

Осимхен в текущем сезоне сыграл 38 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 8 результативных передач.