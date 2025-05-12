  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома пытается продлить контракт с ключевым игроком команды

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома пытается продлить контракт с ключевым игроком команды

Италия

За его ситуацией следят европейские гранды

Рома пытается продлить контракт с ключевым игроком команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянская "Рома" пытается продлить контракт с ключевым игроком команды.

Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "джалороси" настаивает на подписании нового долгосрочного соглашения с основным вратарем Миле Свиларом до конца июня 2030 года на улучшенных финансовых условиях.

Впрочем, отмечается, что за ситуацией 25-летнего футболиста сборной Сербии внимательно наблюдают европейские топ-клубы: лондонский "Челси" и мюнхенская "Бавария". Его нынешний контракт с "волками" действует до конца июня 2027 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Миле Свилар провел 18 "сухих" матчей в 48 поединках за "Рому" во всех турнирах. Сейчас его стоимость, согласно данным от сайта Transfermarkt, оценивается в 17 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Брайтон хочет подписать перспективного центрбека у аутсайдера Серии А
yellow-arrow
Вместо Судакова? Звездный плеймейкер Манчестер Сити согласился перейти в Наполи
yellow-arrow
Один из сыновей Диего Симеоне может сменить клубную прописку
Рома (Италия) Миле Свилар
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости