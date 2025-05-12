Итальянская "Рома" пытается продлить контракт с ключевым игроком команды.

Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "джалороси" настаивает на подписании нового долгосрочного соглашения с основным вратарем Миле Свиларом до конца июня 2030 года на улучшенных финансовых условиях.

Впрочем, отмечается, что за ситуацией 25-летнего футболиста сборной Сербии внимательно наблюдают европейские топ-клубы: лондонский "Челси" и мюнхенская "Бавария". Его нынешний контракт с "волками" действует до конца июня 2027 года.

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В этом сезоне Миле Свилар провел 18 "сухих" матчей в 48 поединках за "Рому" во всех турнирах. Сейчас его стоимость, согласно данным от сайта Transfermarkt, оценивается в 17 миллионов евро.