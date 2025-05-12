Италия
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Серия А. Венеция выходит из зоны вылета, Фиорентина вылетает из борьбы за Топ-4
Очень важная победа команды Эусебио Ди Франческо
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 36-й тур
Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"
"Венеция" - "Фиорентина" 2:1
Голы: Канде 60, Ористаньо 68 - Мандрагора 77
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