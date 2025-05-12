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Статистические порталы оценили игру Довбика в матче против Аталанты
Sofascore и Whoscored определились с оценками
Getty Images/Global Images Ukraine
12 мая состоялся матч 36-го тура Серии А, в котором "Аталанта" сыграла против "Ромы" Артема Довбика (2:1).
Украинец вышел в стартовом составе команды и отыграл 86 минут.
После завершения поединка статистические порталы оценили игру Артема в 6.8 (Sofascore) и 6.4 (Whoscored).
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Довбик преуспел в одном удачном обведении из четырех, выиграл три воздушных единоборства, сделал 2 ключевых паса и отдал 77% точных передач.
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