Серия А. Аталанта - Рома 2:1. Все когда-нибудь заканчивается

Серия А. 36-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Рома" 2:1

Голы: Лукман 9, Сулемана 76 - Кристанте 32

"Аталанта": Карнезекки, Де Роон, Коссуну, Джимсити, Белланова (Руджери 82), Эдерсон, Пашалич (Сулемана 68), Дзаппакоста, Де Кетеларе (Самарджич 68), Лукман (Брешианини 88), Ретеги (Мальдини 88)

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Ренш (Писилли 57), Кристанте, М. Коне (Эль-Шаарави 85), Анхелиньо, Суле, Шомуродов (Бальданци 85), Довбик (Салемакерс 86)

Предупреждениe: Джимсити 90

Главный арбитр: Симоне Соцца

В 19-ти турах Серии А подряд "Рома" не проигрывала. В последних 12-ти из них победила десять раз и дважды сыграла вничью, пропустила лишь три мяча. В последних 15-ти из них она не пропускала более одного мяча. Но все когда-нибудь заканчивается. Вот и серия "волков" без поражений прервалась. И как раз когда место в Лиге Чемпионов было в их руках - три победы выводили бы туда.

Все когда-нибудь заканчивается. Возможно, заканчивается и эра Джан Пьеро Гасперини в "Аталанте". Великолепная, шедевральная эра. И для него и его команды приятно и заслуженно, что заканчивается она очередным выходом в Лигу Чемпионов. Именно сегодняшняя победа математически обеспечила бергамцам даже третье место. А значит - место в главном Еврокубке на следующий сезон.

Обе команды пребывали в хорошей форме в плане результатов. Однако из десяти последних побед "Ромы" восемь состоялись со счетом 1:0. Со скользким счетом. Сегодня она не сумела остаться без пропущенных мячей, даже пропустила рано. И в итоге проиграла. А "Аталанта", хотя и также не играет уверенно, также добывает результаты. 13 очков в последних пяти турах, включая сегодняшний.

"Аталанта" испытывала проблемы и в последнее время. Кадровые, особенно - в центре обороны, где сегодня пришлось с первых минут ставить опорника Де Роона и практически травмированного Коссуну. А также с результатами дома. Лишь одна победа в девяти предыдущих домашних матчах лиги. Но сегодня она сумела справиться как раз дома. И справилась в обороне, пропустив лишь однажды.



В первые полчаса "Аталанта" выглядела гораздо лучше соперника. Давила, забрасывала в штрафную. Хотя соперник огрызался. Кристанте и Коне прорвались почти на линию штрафной и пробивали. Но Карнезекки и защитник отбили. А Де Кетеларе прорвался, нашел Лукмана в штрафной, тот развернулся и пробил низом. Адемола был под большим вопросом из-за травмы, но вышел и свое сделал.

После гола Лукман прорвался и нашел Эдерсона, но тот с линии штрафной пробил выше. Нашел еще раз, тот отдал в штрафной Де Кетеларе, но Шарль не пробил как следует, и мяч укатился. Де Кетеларе вновь бил - Свилар спас, Ретеги в упор добил выше. Но как раз после таких моментов угловой у ворот Карнезекки был выбит плохо, Суле вернул навес, а Кристанте головой замкнул.

Гол "Ромы" принес ей инициативу до конца тайма. "Аталанта" с трудом отбивалась. Но вот второй тайм "Богиня" начала так же агрессивно, как и первый. Проблема была в том, что не создавал то, что создала в первом. А как раз Довбик в контратаке вывел Шомуродова. Но тот пробил с линии штрафной слабовато - Карнезекки взял. А пенальти Коне был отменен с помощью ВАР - явная симуляция.

Все же агрессивное, пусть и стерильное, давление принесло "Аталанте" заслуженный гол. Лукман прорвался слева и прострелил, мяч отскочил назад из штрафной замене Сулемане, а тот пробил низом. "Рома" пыталась отыграться и сильно давила в концовке, даже Свилар пришел в штрафную Карнезекки. Но бергамцы сумели отбиться. В том числе Джимсити отбил удар лицом.

"Аталанта" побеждает "Рому" в пятый раз в последних шести очных матчах при одной ничьей. Прерывает ее серии. Оставляет ее на шестом месте. До пятого и четвертого - лишь одно очко, но ведь сегодня римляне могли выйти на чистое четвертое в случае победы. А сами бергамцы празднуют обеспеченное за два тура до финиша третье место. На таком высоком они не завершали сезон с 2020/21.

Артем Довбик отыграл 86 минут. Отыграл привычно, тяжело работая в глубине поля, борясь, но редко выходя на атакующие позиции. 30 касаний мяча и 22 передачи - больше, чем он обычно выдает. Но ни одного касания не состоялось в штрафной площадке соперника, а процент точных передач невысок - 77. По воротам он не бил. Отдал два паса под удары, но их не реализовали.

Он принял участие в 11-ти единоборствах, выиграв четыре. Потерял мяч вместе с неточными передачами восемь раз. Заработал два фола.