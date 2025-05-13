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Серия А. Аталанта – Рома 2:1. Обзор матча
Бергамаски гарантировали бронзовые награды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хозяева забили быстрый мяч и в дальнейшем чаще угрожали столичным гостям. Во втором тайме на поле появился полузащитник "королевы провинциалов" Ибрагим Сулемана, который спустя 8 минут забил победный гол.
Подопечные Гасперини закрепляются на 3-й строчке (71 балл), а в воскресенье поедут к "Дженоа". "Капитолини" замыкают топ-6 (63 очка) и впереди домашняя встреча с "Миланом".
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Серия А. 36 тур
Стадион: Gewiss Stadium (Бергамо)
Голы: Лукман, 9, Сулемана, 76 – Кристанте, 32
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