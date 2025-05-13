Серия А. Аталанта – Рома 2:1. Обзор матча

Хозяева забили быстрый мяч и в дальнейшем чаще угрожали столичным гостям. Во втором тайме на поле появился полузащитник "королевы провинциалов" Ибрагим Сулемана, который спустя 8 минут забил победный гол.

Подопечные Гасперини закрепляются на 3-й строчке (71 балл), а в воскресенье поедут к "Дженоа". "Капитолини" замыкают топ-6 (63 очка) и впереди домашняя встреча с "Миланом".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Серия А. 36 тур

Стадион: Gewiss Stadium (Бергамо)

"Аталанта" – "Рома" 2:1

Голы: Лукман, 9, Сулемана, 76 – Кристанте, 32