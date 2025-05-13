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Клаудио Раньери недоволен работой VAR в матче между Ромой и Аталантой

Италия

Хочется последовательности

Клаудио Раньери недоволен работой VAR в матче между Ромой и Аталантой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Ромы" Клаудио Раньери признался, что попадание в Лигу чемпионов теперь может быть нереальным для его команды после проигрыша "Аталанте" (1:2), но он также разозлился из-за решения VAR по пенальти.

"После сегодняшнего матча я не знаю, реально ли еще четвертое место, но мы будем бороться до конца, как всегда. Мы знали, что "Аталанта" – мастера интенсивности, именно благодаря этому они выиграли Лигу Европы.

Но я хочу знать от ваших технических экспертов: это был пенальти? 60 на 40? Нам говорили, что VAR вмешивается лишь в случае явной и очевидной ошибки. Мы видели, что Пашалич ошибся с подкатом, поставил ногу и задел моего игрока. VAR не должен был вмешиваться. Арбитр назначил пенальти, и это решение должно было остаться в силе. Правила меняются от матча к матчу, мы это принимаем, но обидно видеть такую непоследовательность в этой лиге.

Вы четко видите, что Пашалич вступает в контакт с Ману Коне. Если арбитр дал пенальти – VAR должен был остаться в стороне. Именно так нам говорили. После этого обе команды имели шансы – "Аталанта" свои использовала, мы – нет. Поэтому поздравляю "Аталанту" и поздравляю моих игроков также", – сказал Раньери.

Добавим, что за 2 тура до конца чемпионата "Рома" занимает 6 место в турнирной таблице Серии А с 63 очками, отставая от четвертого "Ювентуса" на 1 зачетный балл.

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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Алексей Полищук
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