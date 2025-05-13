Джан Пьеро Гасперини празднует выход Аталанты в Лигу чемпионов

Матч между "Аталантой" и "Ромой" был потенциально решающим в борьбе за топ-4. Но голы Адемолы Лукмана и Ибрагима Сулеманы принесли бергамцам победу со счетом 2:1. Теперь "Аталанта" гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

"Я очень рад за Сулеману, он всегда демонстрировал чрезвычайное уважение и терпение, даже несмотря на то, что мало играл. Радуюсь за него – этот гол подарил ему невероятную радость, он заслуживает этого.

Мы вышли в Лигу чемпионов – это фантастическое достижение для "Аталанты". Да, были недели, когда мы держались рядом с "Наполи" и "Интером", но я думаю, это был максимум, которого мы могли достичь. Сделать это за два тура до финиша, опередив такие клубы, как "Ювентус", "Милан", "Лацио", "Рома", "Фиорентина" и "Болонья" – это что-то невероятное. Стадион был всегда заполнен, мы видели настоящий энтузиазм в Серии А, и "Аталанта" снова в Лиге чемпионов.

Этот вечер – нечто невероятное. Теперь у нас есть две недели, чтобы насладиться, и мы не должны терять время – надо праздновать уже! Как только вы меня отпустите, я вернусь к этому!", – сказал Гасперини.