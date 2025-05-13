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Крах надежд фиалок. Венеция - Фиорентина 2:1. Видео голов и обзор матча

Италия

Аутсайдер берет верх

Крах надежд фиалок. Венеция - Фиорентина 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Венеция" одержала минимальную победу над "Фиорентиной" в 36-м туре чемпионата Италии.

Пропустив два гола, "фиалки" ответили лишь одним результативным ударом.

Таким образом, "Фиорентина" вылетела из борьбы за попадание в Лигу чемпионов, а "Венеция" покинула зону вылета.

Серия А. 36-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Фиорентина" 2:1

Голы: Канде 60, Ористаньо 68 - Мандрагора 77

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