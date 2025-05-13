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Крах надежд фиалок. Венеция - Фиорентина 2:1. Видео голов и обзор матча
Аутсайдер берет верх
Getty Images/Global Images Ukraine
"Венеция" одержала минимальную победу над "Фиорентиной" в 36-м туре чемпионата Италии.
Пропустив два гола, "фиалки" ответили лишь одним результативным ударом.
Таким образом, "Фиорентина" вылетела из борьбы за попадание в Лигу чемпионов, а "Венеция" покинула зону вылета.
Серия А. 36-й тур
Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"
"Венеция" - "Фиорентина" 2:1
Голы: Канде 60, Ористаньо 68 - Мандрагора 77
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