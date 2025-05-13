Довбик - квотербек, но без ассистов. И без голов. Наши за границей. Италия

Артем Довбик не продолжил после гола против "Фиорентины" - его первого в сезоне в лиге против команды Топ-9 не с пенальти. В гостях против "Аталанты" (1:2) он даже не пробил по воротам и был заменен, хотя "Роме" срочно нужно было забивать. Виктор Коваленко не сыграл за "Эмполи", который наконец-то победил. А Руслан Малиновский завершил сезон, хотя вот его команда - нет.

Серия "Ромы" была слишком долгой. 19 туров лиги подряд без поражений при 14-ти победах. Десять побед, две ничьи и три пропущенных мяча в 12-ти последних турах из этих 19-ти. Ни одного тура с более, чем одним пропущенным в 15-ти последних из этих 19-ти. Учитывая, что восемь из десяти этих последних побед состоялись со счетом 1:0, было ясно, что вскоре серия прервется.

Календарь концовки сезона слишком жесток для "Ромы". Между 31-37 турами - "Ювентус", "Лацио", "Интер", "Фиорентина", "Аталанта", "Милан". А ведь в первых 30-ти турах она играла против таких команд, команд Топ-9, десять раз и набрала лишь семь очков, победив лишь однажды. В пяти матчах против таких, которые уже отыграла с 31-го тура, набрала восемь с двумя победами. Уже много.

Даже после 1:2 в Бергамо она остается всего в одном очке позади последнего лигочемпионского места. "Лацио" может проиграть в гостях "Интеру", а середняк "Удинезе" может сделать с "Ювентусом" в гостях то же, что сделала середняк "Дженоа" в гостях с "Наполи". Плюс "орлам" и "зебрам" еще играть против команд, которые яростно борются против вылета. Так что все возможно.

И все же, "Роме", конечно, жаль. Она уже держала судьбу четвертого места в своих руках. Победы над "Аталантой", "Миланом" и "Торино" оставляли бы ее на таком по итогам сезона окончательно, вне зависимости от результатов других матчей. Теперь же придется и самим брать шесть очков в двух последних турах, и надеяться на хотя бы одну потерю очков "Ювентуса" и "Лацио".

Клаудио Раньери уже заявил, что вряд ли у его команды остались по-настоящему серьезные шансы пробиться в Лигу Чемпионов по итогам сезона.

В 19-ти турах, в которых не проигрывала, "Рома" пропускала первой шесть раз. Дважды из тех случаев она в итоге победила, четырежды - сыграла вничью. В Бергамо также сумела отыграться, пропустив уже на девятой минуте. Но на этот раз пропустила второй мяч. А забить второй не сумела. Вообще-то, хотя бы два мяча в одном матче лиги она не забивала уже в последних девяти.

Не сработали в матче против "Аталанты" все линии. Оборона пропустила слишком много, атака забила слишком мало, а средняя линия явно проигрывала борьбу в первые минут 30 и первого, и второго таймов. Лишь после них "Рома" просыпалась и сама устраивала довольно мощное давление с множеством забросов опасных мячей в штрафную площадку соперников. Но нашла в этом лишь один гол.

Артем Довбик мог найти себя в минуты давления своей команды в позиционных атаках и при стандартных положениях (со "стандарта" она и забила). Мог найти себя и в контратаках во время давления соперников. В предыдущих матчах - против "Интера" и "Фиорентины" - у него иногда кое-что получалось. Неплохие контратаки в обоих, гол со "стандарта" во втором. Но не на этот раз.

В предыдущих Топ-матчах он наносил хотя бы один удар по воротам, касался мяча в штрафной площадке соперника хотя бы 2-3 раза. На этот раз - ноль ударов, ноль таких касаний. Он играл слишком глубоко в центре поля. Да, бодался с защитниками (11 единоборств, из них четыре выигранных, два заработанных фола), принимал длинные мячи, прикрывал корпусом. Но без эффективности.

Довбик развернул одну контратаку, отправив другого форварда Шомуродова вперед. Но тот с линии штрафной пробил слабовато, и Карнезекки в прыжке взял. В еще нескольких атаках Артем неплохо открывался, но его партнеры по команде предпочитали прорваться и пробить из района линии штрафной - неточно или Карнезекки отбивал. А немало опасных "кроссов" до украинца не дошли.

Он коснулся мяча 30 раз, отдал 22 передачи (77 процентов точности). Больше пасов и касаний, чем делает обычно, особенно - пасов. Но мы уже не раз указывали, что, когда Артем много касается мяча, много пасует и много борется в дуэлях, это практически автоматически означает, что действует слишком далеко от ворот соперника, не создает остроту, да и слишком устает, выдыхается.

Его и Шомуродова пришлось заменить на 85-86 минутах. Хотя "Роме" нужно было обязательно забивать и как минимум сравнивать счет, хотя она начинала финальный штурм, хотя на ее скамье запасных не было ни единого чистого форварда, и вышли вместо них атакующие полузащитники. Но украинец и узбек уже просто не могли стоять на ногах. Иначе их замены в такой момент необъяснимы.

После их ухода навесы свистели в штрафной "Аталанты", вратарь Карнезекки постоянно выходил на перехваты и выбивал с большим трудом. А если бы они были на поле? Впрочем, у них и до этого были 85-86 минут...

Итальянским обозревателям страшно не понравилась игра защитника "Ромы" Ренша. Его объявили худшим на поле. Даже писали "защищался как голландец". Но после него отрицательно отмечали как раз Довбика. Оценки украинца - чаще всего плохие "5", реже - посредственные "5.5". Заявляли, что поединок с центральным защитником "Аталанты" Джимсити Артем проиграл с разгромом.

СМИ признавали, что команда не помогает своему форварду, что он не получает мячи, отмечали, что боролся, бодался с защитниками, прикрывал мячи корпусом. Даже заявляли, что принес себя в жертву команде. Что действовал как квотербек из американского футбола, то есть из глубины поля, раздавая мячи. Но и заявляли, что должен делать гораздо больше. Что проиграл все единоборства.

Следующий матч "Ромы" - дома против "Милана".

После шести ничьих и 14-ти поражений в 20-ти турах лиги "Эмполи" наконец-то победил ("Парму" дома со счетом 2:1). Правда, выйти из зоны вылета по итогам тура это ему не помогло. На счету команды Виктора Коваленко 28 очков и она на 19-ом месте. У "Лечче" на 18-ом также 28, у "Венеции" на спасительном 17-ом - 29. Сам Коваленко в матче против "Пармы" остался в запасе.

Руслан Малиновский завершил сезон из-за травмы. А вот его "Дженоа" не завершила, хотя знает, что ниже 13-го места не опустится и выше 11-го не поднимется. Она сыграла вничью с лидером лиги "Наполи" в гостях (2:2), обострив борьбу за Скудетто до упора.

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