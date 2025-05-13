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Интер согласовал личные условия контракта со звездой Марселя

Италия

Хотят получить окончательный ответ

Интер согласовал личные условия контракта со звездой Марселя

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Финалист Лиги чемпионов "Интер" продолжает переговоры с "Марселем" по трансферу бразильского вингера Луиса Энрике, сообщает журналист Фабрицио Романо. По его данным, 23-летний игрок уже согласовал личные условия с миланским клубом.

"Интер" стремится завершить сделку до начала Клубного Чемпионата мира-2025, который стартует в июне в США, и ждет окончательного ответа в ближайшее время.

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Под руководством Роберто Де Дзерби Луис Энрике стал одним из ключевых игроков "Марселя". В этом сезоне на счету бразильца 9 голов и 10 ассистов в 35 матчах за французский клуб во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Алексей Полищук
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