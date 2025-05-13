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Футболисты Ромы не общались со СМИ после матча с Аталантой. Известна причина
Где-то подобное уже видели
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Футболисты "Ромы" не общались со СМИ после матча с "Аталантой".
После поражения 1:2, с прессой вышел общаться только главный тренер Клаудио Раньери. Никто из футболистов не вышел.
Итальянские СМИ предполагают, что это связанно с отменённым пенальти, назначенный "Роме".
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При счёте 1:1 после контакта Пашалича и Коне судья поставил 11-метровый. Однако после просмотра VAR его отменили.
Сейчас "Рома" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. От зоны Лиги Чемпионов отделяет один балл.
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