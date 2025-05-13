Футболисты Ромы не общались со СМИ после матча с Аталантой. Известна причина

Футболисты "Ромы" не общались со СМИ после матча с "Аталантой".

После поражения 1:2, с прессой вышел общаться только главный тренер Клаудио Раньери. Никто из футболистов не вышел.

Итальянские СМИ предполагают, что это связанно с отменённым пенальти, назначенный "Роме".

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При счёте 1:1 после контакта Пашалича и Коне судья поставил 11-метровый. Однако после просмотра VAR его отменили.

Сейчас "Рома" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. От зоны Лиги Чемпионов отделяет один балл.