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Футболисты Ромы не общались со СМИ после матча с Аталантой. Известна причина

Италия

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Футболисты Ромы не общались со СМИ после матча с Аталантой. Известна причина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Футболисты "Ромы" не общались со СМИ после матча с "Аталантой".

После поражения 1:2, с прессой вышел общаться только главный тренер Клаудио Раньери. Никто из футболистов не вышел.

Итальянские СМИ предполагают, что это связанно с отменённым пенальти, назначенный "Роме".

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При счёте 1:1 после контакта Пашалича и Коне судья поставил 11-метровый. Однако после просмотра VAR его отменили.

Сейчас "Рома" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. От зоны Лиги Чемпионов отделяет один балл.

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Источник:
Roma Press
Опубликовал: Владислав Прийменко
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