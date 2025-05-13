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Представители Комо дали ответ Байеру по главному тренеру
Решение изменению не подлежит
Getty Images/Global Images Ukraine
Представители "Комо" дали ответ "Байеру" по главному тренеру Сеску Фабрегасу.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб намерен продолжить работу с главным тренером.
"В понедельник "Комо" подтвердил "Байеру" Леверкузену свои четкие планы продолжить сотрудничество с Сеском Фабрегасом.
Несмотря на сообщения об уходе в последние недели, Сеск никогда не был близок к тому, чтобы покинуть Комо. Он всегда принимал полное участие в долгосрочном проекте", - сообщил инсайдер.
Сеск Фабрегас руководит "Комо" с июля 2024 года. Сейчас клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.
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Напомним, что Хаби Алонсо сообщил об уходе из "Байера" и станет тренером мадридского "Реала".
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