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Представители Комо дали ответ Байеру по главному тренеру

Италия

Решение изменению не подлежит

Представители Комо дали ответ Байеру по главному тренеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Представители "Комо" дали ответ "Байеру" по главному тренеру Сеску Фабрегасу.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб намерен продолжить работу с главным тренером.

"В понедельник "Комо" подтвердил "Байеру" Леверкузену свои четкие планы продолжить сотрудничество с Сеском Фабрегасом.

Несмотря на сообщения об уходе в последние недели, Сеск никогда не был близок к тому, чтобы покинуть Комо. Он всегда принимал полное участие в долгосрочном проекте", - сообщил инсайдер.

Сеск Фабрегас руководит "Комо" с июля 2024 года. Сейчас клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.

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Напомним, что Хаби Алонсо сообщил об уходе из "Байера" и станет тренером мадридского "Реала".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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