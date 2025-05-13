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Центрбек Ювентуса пропустит оставшуюся часть сезона из-за дисквалификации

Италия

Подвел свою команду в решающий момент

Центрбек Ювентуса пропустит оставшуюся часть сезона из-за дисквалификации

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник туринского "Ювентуса" пропустит оставшуюся часть сезона из-за дисквалификации.

Как сообщает издание Sky Sport Italia, после матча 36-го тура Серии А против "Лацио" (1:1), в котором Пьер Калюлю получил красную карточку, он был дисквалифицирован на два следующих поединка, поэтому таким образом для него сезон в чемпионате Италии досрочно завершен.

Заметим, что 24-летний француз пропустит матчи против "Удинезе" и "Венеции".

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В этом сезоне Пьер Калюлю провел 39 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, забив один гол. Авторитетный портал Tansfermarkt оценивает его стоимость в 26 миллионов евро.

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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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