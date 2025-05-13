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Бывший игрок Реала может возглавить итальянский клуб 

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Замена для другого испанца

Бывший игрок Реала может возглавить итальянский клуб 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский клуб Серии A "Комо" изучает варианты на позицию главного тренера на случай, если Сеск Фабрегас покинет команду. Фабрегаса активно связывают с "Байером".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, среди потенциальных претендентов – Альваро Арбелоа. В "Комо" хотят видеть молодого тренера с амбициями, и Арбелоа идеально подходит под этот профиль. Он считается перспективным специалистом, который стремится реализовать себя на высоком уровне. Сейчас он тренирует молодежную команду "Реала" до 19 лет.

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Другим кандидатом является Давиде Анчелотти, сын и ассистент Карло Анчелотти, который также заинтересован в самостоятельном тренерском проекте.

Добавим, что за 2 тура до конца чемпионата "Комо" занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А с 48 очками.

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Альваро Арбелоа Сеск Фабрегас Комо (Италия) Давиде Анчелотти
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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