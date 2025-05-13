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Празднование на максимум. Флаг Пизы вывесили на главной достопримечательности итальянского города. ФОТО
Гулять, так гулять
Фото - Italian Football TV
Флаг "Пизы" вывесили на главной достопримечательности итальянского города.
Клуб показал фотографию, на которой футболисты, находясь на крыше Пизанской башни, спустили флаг команды в честь выхода в Серию А.
???? Pisa celebrated Serie A promotion by handing a flag off the leaning tower pic.twitter.com/BqDFbCc0qR— Italian Football TV (@IFTVofficial) May 11, 2025
Напомним, что "Пиза", под руководством Филиппе Индзаги, спустя 34 года за два тура до конца, вышла в элитный дивизион чемпионата Италии.
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Сейчас у "Пизы" набрано 73 балла. Последний матч в Серии B команда проведёт против "Кремонезе" 13 марта.
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