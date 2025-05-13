  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Празднование на максимум. Флаг Пизы вывесили на главной достопримечательности итальянского города. ФОТО

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Празднование на максимум. Флаг Пизы вывесили на главной достопримечательности итальянского города. ФОТО

Италия

Гулять, так гулять

Празднование на максимум. Флаг Пизы вывесили на главной достопримечательности итальянского города. ФОТО

Фото - Italian Football TV

Новина українською

Флаг "Пизы" вывесили на главной достопримечательности итальянского города.

Клуб показал фотографию, на которой футболисты, находясь на крыше Пизанской башни, спустили флаг команды в честь выхода в Серию А.

Напомним, что "Пиза", под руководством Филиппе Индзаги, спустя 34 года за два тура до конца, вышла в элитный дивизион чемпионата Италии.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас у "Пизы" набрано 73 балла. Последний матч в Серии B команда проведёт против "Кремонезе" 13 марта.

По теме
yellow-arrow
Чемпион мира из Атлетико может вернуться в Италию
yellow-arrow
Бывший игрок Реала может возглавить итальянский клуб 
yellow-arrow
Центрбек Ювентуса пропустит оставшуюся часть сезона из-за дисквалификации
Пиза
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Italian Football TV
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости