Празднование на максимум. Флаг Пизы вывесили на главной достопримечательности итальянского города. ФОТО

Флаг "Пизы" вывесили на главной достопримечательности итальянского города.

Клуб показал фотографию, на которой футболисты, находясь на крыше Пизанской башни, спустили флаг команды в честь выхода в Серию А.

???? Pisa celebrated Serie A promotion by handing a flag off the leaning tower pic.twitter.com/BqDFbCc0qR — Italian Football TV (@IFTVofficial) May 11, 2025

Напомним, что "Пиза", под руководством Филиппе Индзаги, спустя 34 года за два тура до конца, вышла в элитный дивизион чемпионата Италии.

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Сейчас у "Пизы" набрано 73 балла. Последний матч в Серии B команда проведёт против "Кремонезе" 13 марта.