Празднование на максимум. Флаг Пизы вывесили на главной достопримечательности итальянского города. ФОТО

Флаг "Пизы" вывесили на главной достопримечательности итальянского города.

Клуб показал фотографию, на которой футболисты, находясь на крыше Пизанской башни, спустили флаг команды в честь выхода в Серию А.

???? Pisa celebrated Serie A promotion by handing a flag off the leaning tower pic.twitter.com/BqDFbCc0qR