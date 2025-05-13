Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан не планирует продолжать сотрудничество с опытным защитником Манчестер Сити
Уокер, вероятно, покинет итальянский гранд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" не планирует активировать опцию выкупа 34-летнего Кайла Уокера у "Манчестер Сити", которая составляет 5 миллионов евро.
Как пишет издание Football Italia, руководство "россонери" недовольно текущей формой английского защитника и не видит перспектив для продолжения сотрудничества в следующем сезоне.
Уокер в текущем сезоне за "Милан" сыграл 15 матча - 1018 минуты.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Судаков на пути в Серию А: известна зарплата хавбека Шахтера в новом клубе
- Победа в Кубке – треть дела. Судьба Шахтера на пути к основному этапу ЛЕ зависит еще от нескольких факторов
- Шахтер установил ценник для клубов, которые нацелятся на Пушича
- Финалы Кубков Украины, Италии и Англии, Челси – МЮ, Довбик vs Милан. Расписание футбола на 12 – 18 мая
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- Игрок МЮ рискует лишиться роскошного автомобиля стоимостью 350 тысяч фунтов из-за проблем со страховкой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000