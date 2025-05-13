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Милан не планирует продолжать сотрудничество с опытным защитником Манчестер Сити

Италия

Уокер, вероятно, покинет итальянский гранд

Милан не планирует продолжать сотрудничество с опытным защитником Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Милан" не планирует активировать опцию выкупа 34-летнего Кайла Уокера у "Манчестер Сити", которая составляет 5 миллионов евро.

Как пишет издание Football Italia, руководство "россонери" недовольно текущей формой английского защитника и не видит перспектив для продолжения сотрудничества в следующем сезоне.

Уокер в текущем сезоне за "Милан" сыграл 15 матча - 1018 минуты.

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Кайл Уокер Манчестер Сити Милан
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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