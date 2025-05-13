Агент Доннаруммы рассказал о ситуации с контрактом футболиста.

Энцо Райола, представляющий интересы вратаря "ПСЖ" и сборной Италии, рассказал, что "ПСЖ" намерен сохранить футболиста.

"Стратегический советник "ПСЖ" Кампос публично заявил: он хочет сохранить Джиджи, а мы хотим остаться. Я горжусь тем, что такой игрок, как он, играет за один из лучших клубов мира. Он лидер нашей национальной команды, и он мог бы быть таким же в "ПСЖ". Я была б рад.

В прошлом он подвергался критике, но он её принимал. В любом случае, я считаю её чрезмерной", — продолжил итальянский агент. Я хорошо знаю его достоинства. Он лучший вратарь в мире, и в Италии не так много таких талантов, как он", - сказал Райола.