Известный итальянский клуб впервые в истории вылетел в Серию C

"Сампдория" сыграла вничью с "Юве Стабия" в перенесённом матче 34-го тура Серии B (0:0).

По итогам встречи "моряки" впервые за 78 лет своего существования вылетели в Серию C — третий дивизион чемпионата Италии.

Стоит отметить, что также понизились в классе такие команды, как "Козенца" и "Читтаделла". За право остаться в Серии B в следующем сезоне сыграют "Фрозиноне" и "Салернитана".

"Сампдория" - чемпион Италии сезона-1990/1991. Тогда в составе генуэзцев выступал украинец Алексей Михайличенко. Тажке "Сампдория" четырежды выигрывала Кубок Италии, единожды - Суперкубок Италии, и становилась обладателем Кубка обладателей кубков УЕФА и Кубка Интертото.



???????????? ???????????????????????????????? | Sampdoria have been RELEGATED to the 3rd tier of Italian football. ????



It's the first time their history they've ever dropped this low…



In 1991, they won the Serie A title. They even had great moments playing in Europe. Now they'll be in Serie C. pic.twitter.com/7IOiVQ7RcC