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Известный итальянский клуб впервые в истории вылетел в Серию C

Италия
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Большое разочарование

Известный итальянский клуб впервые в истории вылетел в Серию C

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Сампдория" сыграла вничью с "Юве Стабия" в перенесённом матче 34-го тура Серии B (0:0).

По итогам встречи "моряки" впервые за 78 лет своего существования вылетели в Серию C — третий дивизион чемпионата Италии.

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Стоит отметить, что также понизились в классе такие команды, как "Козенца" и "Читтаделла". За право остаться в Серии B в следующем сезоне сыграют "Фрозиноне" и "Салернитана".

"Сампдория" - чемпион Италии сезона-1990/1991. Тогда в составе генуэзцев выступал украинец Алексей Михайличенко. Тажке "Сампдория" четырежды выигрывала Кубок Италии, единожды - Суперкубок Италии, и становилась обладателем Кубка обладателей кубков УЕФА и Кубка Интертото.

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