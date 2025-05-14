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Известный итальянский клуб впервые в истории вылетел в Серию C
Большое разочарование
Getty Images/Global Images Ukraine
"Сампдория" сыграла вничью с "Юве Стабия" в перенесённом матче 34-го тура Серии B (0:0).
По итогам встречи "моряки" впервые за 78 лет своего существования вылетели в Серию C — третий дивизион чемпионата Италии.
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Стоит отметить, что также понизились в классе такие команды, как "Козенца" и "Читтаделла". За право остаться в Серии B в следующем сезоне сыграют "Фрозиноне" и "Салернитана".
"Сампдория" - чемпион Италии сезона-1990/1991. Тогда в составе генуэзцев выступал украинец Алексей Михайличенко. Тажке "Сампдория" четырежды выигрывала Кубок Италии, единожды - Суперкубок Италии, и становилась обладателем Кубка обладателей кубков УЕФА и Кубка Интертото.
???????????? ???????????????????????????????? | Sampdoria have been RELEGATED to the 3rd tier of Italian football. ????— EuroFoot (@eurofootcom) May 13, 2025
It's the first time their history they've ever dropped this low…
In 1991, they won the Serie A title. They even had great moments playing in Europe. Now they'll be in Serie C. pic.twitter.com/7IOiVQ7RcC
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