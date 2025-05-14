Наставник Милана дал свой комментарий накануне финала Кубка Италии

Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау посетил пресс-конференцию накануне финала Кубка Италии против "Болоньи".

"Мы готовы и полностью сосредоточены на своей работе. У нас есть шанс выиграть еще один трофей и пробиться в еврокубки после сложного сезона. Чувствовать давление – нормально, мы же "Милан". Мы заряжены и не боимся. Имеем жажду к игре, к борьбе. Я имею опыт участия в финалах и знаю, как правильно действовать накануне таких матчей.

Мы подходим к финалу после ряда положительных результатов. Команда прогрессировала, хотя и не была такой стабильной, как хотелось бы. Нам нужно показать максимум, быть внимательными к деталям и к очень конкурентной "Болонье". Это будет другой матч, чем в чемпионате. Команда верит в то, что делает – это видно по камбекам, голам, которые приходят со скамейки. Вся группа готова, в форме и сплоченная", – сказал Консейсау.