Главный тренер Болоньи: Никто не ожидал увидеть нас в финале

Наставник "Болоньи" Винченцо Итальяно посетил пресс-конференцию накануне финала Кубка Италии против "Милана".

"У нас большой энтузиазм – именно это сопровождало нас на этом кубковом пути. На "Даль'Ара" был аншлаг в ответном полуфинале, и в финале нас тоже будут поддерживать тысячи людей. Мы попытаемся провести большой матч. После 51 года "Болонья" снова играет такой важный матч. Попробуем сделать еще один шаг в сторону истории.

Мы понимаем, что будем противостоять команде, полной чемпионов, но хотим использовать свой шанс. "Милан" уже выиграл трофей в этом сезоне, а "Болонья" не делала этого много лет. Каждый матч начинается с нуля. Мы должны играть свободно, с легкостью, с радостью и без сожалений. Попробуем быть готовыми. Это будет эмоционально. После стольких лет мы подарили городу такой важный матч.

Никто не ожидал увидеть нас в финале – мы сделали что-то необыкновенное. В финалы играют, чтобы побеждать, но даже просто попасть сюда – это уже удовольствие. Я смотрю в глаза ребятам и вижу, как они настраиваются, как чувствуют любовь болельщиков. Мы хотим подарить им повод для радости", – сказал Итальяно.