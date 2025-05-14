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Главный тренер Болоньи: Никто не ожидал увидеть нас в финале
Комментарии накануне матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Болоньи" Винченцо Итальяно посетил пресс-конференцию накануне финала Кубка Италии против "Милана".
"У нас большой энтузиазм – именно это сопровождало нас на этом кубковом пути. На "Даль'Ара" был аншлаг в ответном полуфинале, и в финале нас тоже будут поддерживать тысячи людей. Мы попытаемся провести большой матч. После 51 года "Болонья" снова играет такой важный матч. Попробуем сделать еще один шаг в сторону истории.
Мы понимаем, что будем противостоять команде, полной чемпионов, но хотим использовать свой шанс. "Милан" уже выиграл трофей в этом сезоне, а "Болонья" не делала этого много лет. Каждый матч начинается с нуля. Мы должны играть свободно, с легкостью, с радостью и без сожалений. Попробуем быть готовыми. Это будет эмоционально. После стольких лет мы подарили городу такой важный матч.
Никто не ожидал увидеть нас в финале – мы сделали что-то необыкновенное. В финалы играют, чтобы побеждать, но даже просто попасть сюда – это уже удовольствие. Я смотрю в глаза ребятам и вижу, как они настраиваются, как чувствуют любовь болельщиков. Мы хотим подарить им повод для радости", – сказал Итальяно.
Добавим, что финал Кубка Италии состоится 14 мая в Риме. Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.
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