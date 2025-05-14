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Милан – Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии
Милан – Болонья: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.05.25 ⋊ Кубок Италии на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Финал Кубка Италии. "Болонья" хочет выиграть первый трофей с 1974-го года и тем самым превратить свой сезон в исторический. "Милан" же стремится выиграть два трофея в рамках одного сезона впервые с 2007/08 и квалифицироваться в еврокубки, чтобы спасти сезон 2024/25 от ярлыка "провальный". Следовательно, сегодня на кону больше, чем просто трофей.
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Матч состоится в среду, 14-го мая 2025-го года, в 22:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Футбол 1.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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