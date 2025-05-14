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Ювентус снова планирует сменить тренера? В Турине определились с именем следующего менеджера

Италия

В клуб может вернуться бывший наставник "бьянконери"

Ювентус снова планирует сменить тренера? В Турине определились с именем следующего менеджера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Туринский "Ювентус" определился с именем специалиста, который может стать следующим тренером команды.

Как сообщил журналист Николо Скира, главным претендентом на роль следующего наставника команды остается Антонио Конте, который ныне возглавляет "Наполи". Его действующий контракт с "партенопейцами" действует до конца июня 2027 года.

Напомним, что в начале сезона "Ювентус" возглавлял Тьяго Мотта, который был уволен в марте этого года. На его место пришел Игор Тудор, подписав контракт со "старой синьорой" до конца сезона с опцией продления соглашения.

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На данный момент "Ювентус" находится на четвертом месте в турнирной таблице Серии А с 64 очками после 36-го тура в чемпионате Италии, что позволяет клубу квалифицироваться в основной этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

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Ювентус (Турин) Антонио Конте
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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