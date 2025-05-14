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Массимо Моратти: Я сперва думал, что Индзаги не тот, кто нужен Интеру
Признал, что ошибался
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Симоне Индзаги возглавил "Интер" в 2021 году, сменив Антонио Конте. Его главной задачей было сохранить конкурентоспособность команды, несмотря на трансферную стратегию клуба, которая предусматривала продажу ключевых игроков для финансового баланса.
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И хотя каденция Индзаги в "Интере" не была без трудностей – в частности, обидной стала потеря Скудетто 2022 года, когда титул с преимуществом всего в одно очко выиграл "Милан", он все же привел "нерадзурри" к титулу Серии A в 2024-м, а также дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов.
Недавно бывший президент "Интера" Массимо Моратти признался, что сначала не видел в Симоне Индзаги тренера, который подходит для "Интера", однако теперь он признает, что наставник доказал обратное, проявив ряд важных качеств.
"Я изменил свое мнение. Я сначала думал, что он не тот, кто нужен "Интеру", но он действительно очень сильный, хорошо подготовленный специалист, который умеет действовать с благоразумием в деликатных ситуациях. Он всегда спокоен", – сказал Моратти.
Добавим, что в этом сезоне "Интер" борется за чемпионство в Серии А, отставая от первого "Наполи" на 1 зачетный балл за 2 тура до конца чемпионата, а также сыграет в финале Лиги чемпионов против "ПСЖ".
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