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Массимо Моратти: Я сперва думал, что Индзаги не тот, кто нужен Интеру

Италия

Признал, что ошибался

Массимо Моратти: Я сперва думал, что Индзаги не тот, кто нужен Интеру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Симоне Индзаги возглавил "Интер" в 2021 году, сменив Антонио Конте. Его главной задачей было сохранить конкурентоспособность команды, несмотря на трансферную стратегию клуба, которая предусматривала продажу ключевых игроков для финансового баланса.

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И хотя каденция Индзаги в "Интере" не была без трудностей – в частности, обидной стала потеря Скудетто 2022 года, когда титул с преимуществом всего в одно очко выиграл "Милан", он все же привел "нерадзурри" к титулу Серии A в 2024-м, а также дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов.

Недавно бывший президент "Интера" Массимо Моратти признался, что сначала не видел в Симоне Индзаги тренера, который подходит для "Интера", однако теперь он признает, что наставник доказал обратное, проявив ряд важных качеств.

"Я изменил свое мнение. Я сначала думал, что он не тот, кто нужен "Интеру", но он действительно очень сильный, хорошо подготовленный специалист, который умеет действовать с благоразумием в деликатных ситуациях. Он всегда спокоен", – сказал Моратти.

Добавим, что в этом сезоне "Интер" борется за чемпионство в Серии А, отставая от первого "Наполи" на 1 зачетный балл за 2 тура до конца чемпионата, а также сыграет в финале Лиги чемпионов против "ПСЖ".

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Массимо Моратти Интер (Милан) Симоне Индзаги
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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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