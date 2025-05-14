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Итальянский гранд презентовал необычную домашнюю форму на следующий сезон
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Фото - Juventus FC
Итальянский гранд представил новую домашнюю форму от Adidas на сезон 2025/26.
Туринский «Ювентус» представил необычную революционную форму, в которой переосмысливается позиционирование культовых черно-белых полос, дополненных розовыми вставками на рукавах. Таким образом клуб хотел отдать дань славной истории и подчеркнуть молодежный дух, который определяет развитие команды еще с момента ее создания в 1897 году.
Il nostro stile non conosce silenzi ????— JuventusFC (@juventusfc) May 14, 2025
Home Kit 25/26 ⚪️⚫️ pic.twitter.com/6UTmnf07zF
Kit on ⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfc) May 14, 2025
La maglia Home 25/26 nasce per le grandi sfide ⚔️
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Начиная со среды, 14-го мая, футболка поступила в продажу на официальных сайтах «Ювентуса» и Adidas.
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