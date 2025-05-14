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Итальянский гранд презентовал необычную домашнюю форму на следующий сезон

Италия
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Итальянский гранд презентовал необычную домашнюю форму на следующий сезон

Фото - Juventus FC

Новина українською

Итальянский гранд представил новую домашнюю форму от Adidas на сезон 2025/26.

Туринский «Ювентус» представил необычную революционную форму, в которой переосмысливается позиционирование культовых черно-белых полос, дополненных розовыми вставками на рукавах. Таким образом клуб хотел отдать дань славной истории и подчеркнуть молодежный дух, который определяет развитие команды еще с момента ее создания в 1897 году.

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Начиная со среды, 14-го мая, футболка поступила в продажу на официальных сайтах «Ювентуса» и Adidas.

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Ювентус (Турин) Adidas
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Источник:
Juventus FC
Опубликовал: Андрей Журба
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