Итальянская "Рома" приближается к продлению контракта с лидером команды.

По информации известного журналиста Руди Галетти, руководство "джалороси" провело успешные переговоры с вратарем Миле Свиларом о подписании нового долгосрочного соглашения сроком до конца июня 2030 года.

Также отмечается, что стороны обсуждают детали относительно клаусулы в контракте голкипера, однако ни у кого не возникает сомнений относительно того, что 25-летний футболист сборной Сербии останется в "Роме" по крайней мере на следующий сезон.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в текущем сезоне Миле Свилар провел 18 "сухих" матчей в 48 поединках за "Рому" во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.