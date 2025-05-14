Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рома приближается к продлению контракта с лидером команды
В этом сезоне он неоднократно спасал римлян от поражений
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская "Рома" приближается к продлению контракта с лидером команды.
По информации известного журналиста Руди Галетти, руководство "джалороси" провело успешные переговоры с вратарем Миле Свиларом о подписании нового долгосрочного соглашения сроком до конца июня 2030 года.
Также отмечается, что стороны обсуждают детали относительно клаусулы в контракте голкипера, однако ни у кого не возникает сомнений относительно того, что 25-летний футболист сборной Сербии останется в "Роме" по крайней мере на следующий сезон.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в текущем сезоне Миле Свилар провел 18 "сухих" матчей в 48 поединках за "Рому" во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Шахтер - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
- Победа в Кубке – треть дела. Судьба Шахтера на пути к основному этапу ЛЕ зависит еще от нескольких факторов
- "Я не встречал такого нападающего нигде в Европе": Ярмоленко – о бывшем одноклубнике с Динамо
- Судаков на пути в Серию А: известна зарплата хавбека Шахтера в новом клубе
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане