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Рома приближается к продлению контракта с лидером команды

Италия

В этом сезоне он неоднократно спасал римлян от поражений

Рома приближается к продлению контракта с лидером команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянская "Рома" приближается к продлению контракта с лидером команды.

По информации известного журналиста Руди Галетти, руководство "джалороси" провело успешные переговоры с вратарем Миле Свиларом о подписании нового долгосрочного соглашения сроком до конца июня 2030 года.

Также отмечается, что стороны обсуждают детали относительно клаусулы в контракте голкипера, однако ни у кого не возникает сомнений относительно того, что 25-летний футболист сборной Сербии останется в "Роме" по крайней мере на следующий сезон.

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Добавим, что в текущем сезоне Миле Свилар провел 18 "сухих" матчей в 48 поединках за "Рому" во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

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Рома (Италия) Миле Свилар
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Источник:
Rudy Galetti
Опубликовал: Андрей Журба
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