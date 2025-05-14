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Представители финалистов Кубка Италии встретились с президентом страны. ФОТО

Италия

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Представители финалистов Кубка Италии встретились с президентом страны. ФОТО

Фото - Serie A

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Представители финалистов Кубка Италии встретились с президентом страны.

Серия А показала кадры, на которых тренер "Болоньи" Винченцо Итальяно и советник "Милана" Златан Ибрагимович встретились с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Представители клубов обменялись рукопожатиями с президентом, а президент Серии А подарил Матарелле футболку с эмблемой Кубка Италии.

Напомним, что в финале Кубка Италии встретятся "Милан" и "Болонья". Матч состоится 14 мая и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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К слову, в турнирной таблице Серии А "Болонья" занимает 7-е место с 62-мя баллами, "Милан" - восьмой с 60-ю очками.

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
Serie A
Опубликовал: Владислав Прийменко
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