Кубок Италии. Милан - Болонья 0:1. Историческое достижение против провального сезона

Кубок Италии. Финал

Рим. "Стадио Олимпико"

"Милан" - "Болонья" 0:1

Гол: Ндой 53

"Милан": Маньян, Томори (Уокер 62), Габбия, Павлович, А. Хименес (Феликс 62), Рейндерс, Фофана (Чуквуэзе 88), Эрнандес, Пулишич (Абрахам 88), Йович (С. Хименес 62), Леау

"Болонья": Скорупски, Холм (Калабрия 76), Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Фергюсон, Орсолини (Казале 69), Фаббиан (Побега 69), Ндой (Одгар 80), С. Кастро (Даллинга 80)

Предупреждения: Томори 38, Пулишич 45+2 - Фергюсон 43, Фаббиан 57, Лукуми 74

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Финал Кубка всегда особенный. Но этот оказался особенным вдвойне. "Милан" не выигрывал Кубок Италии с 2003-го года, два трофея за один сезон не выигрывал с 2007/08. И лишь Коппа, добавленный к выигранному в январе Суперкубку, мог спасти сезон 2024/25 от ярлыка "провальный". "Болонья" же не была ни в каком финале (не считая Кубка Интертото) и не брала никакого трофея с 1974-го года.

По справедливости, по общему развитию "Болонья" заслужила. Она планомерно, кропотливо строит скромный, но успешный клуб. В предыдущем сезоне впервые за 60 лет пробилась в Кубок Чемпионов, в нынешнем также борется за такое достижение. Трофей лишний раз подтвердил правильность ее пути. А для "Милана" победа в Кубке несправедливо заслонила бы хаотичный, неприятный, разобранный сезон.

В конце концов, ведь, если посмотреть на разницу, например, в общей сумме зарплат игроков в этом сезоне, она огромна. "Милан" платит своим 104.3 миллиона евро и третий в этом в Серии А. "Болонья" платит своим 36.1 и лишь 11-ая в этом в той же лиге. И при этом в турнирной таблице Серии А "россоблу" сейчас идут выше "россонери" - седьмое место против восьмого. Значит, работают в разы лучше.

По игровой форме фаворитом как раз был "Милан". Он выиграл пять предыдущих матчей из шести во всех турнирах. А "Болонья" выиграла лишь два из предыдущих семи. В том числе в пятницу проиграла этому же "Милану" в лиге, забив в начале второго тайма, но затем пропустив трижды. Впрочем, оба тренера настаивали на том, что тот матч не имеет значения и не повлияет на нынешний. И ведь были правы.

Матч начался не так, как ожидаешь от финала Кубка. За первые 10-11 минут команды создали очень много. Леау прострелил слева, и Алекс Хименес с шести метров должен был замыкать в ворота, а не в сторону углового флажка. Орсолини получил вразрез, Кастро отлично пробивал головой - Маньян спас в обоих эпизодах. Скорупски совершил двойной суперсейв от ударов в упор, в том числе своего защитника.

Далее игра успокоилась и стала привычным боданием кубкового финала. "Болонья" в нем выглядела лучше, владела мячом, доминировала, раз за разом забрасывала опасные мячи с флангов в штрафную, зарабатывала штрафные и угловые удары. Но серьезного удара по воротам не нашла. А как раз Леау прорвался в контратаке в правую часть штрафной и должен был пробивать точнее в дальний угол.

Концовка тайма и вовсе прошла в фолах, стыках, спорах, жалобах игроков друг с другом и вокруг арбитра.

Второй тайм "Болонья" начала так, как играла большую часть первого. За что наконец-то была вознаграждена. Фройлер и Фаббиан разыграли, последний отдал вразрез и правее в штрафную Орсолини, у того в подкате мяч выбил Эрнандес, но лишь до Ндоя. А Дан убрал другого защитника и четко пробил. После чего вновь продолжилось бодание. С преимуществом "Милан", но без остроты, без опасных моментов.

Исторический вечер. Третий Кубок Италии "Болоньи" в истории. Первый трофей с 1974-го года. Первый трофей Винченцо Итальяно как тренера после трех проигранных финалов. Исторический вечер для всего турнира, поскольку такого явного андердога с Кубком не было с "Виченцы" 1997-го года. А "Милан" проигрывает десятый финал Кубка - больше всех. И на пути к провальному сезону и летней революции.