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Авторитетный инсайдер рассказал, останется ли главный тренер Милана на следующий сезон

Италия

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Авторитетный инсайдер рассказал, останется ли главный тренер Милана на следующий сезон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный инсайдер рассказал, останется ли главный тренер "Милана" на следующий сезон.

По информации Фабрицио Романо, тренер "Милана" Сержиу Консейсау уйдёт из клуба в конце сезона, как и планировалось.

Арендованный футболист "Челси" Жоау Феликс также в конце сезона уйдёт из "Милана" и вернётся в Англию.

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Напомним, что Сержиу Консейсау возглавляет "Милан" с 30 декабря 2024 года. Сейчас клуб в турнирной таблице занимает 8-е место с 60-ю набранными баллами.

К слову, "Милан" проиграл "Болонье" в финале Кубка Италии.

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Сержиу Консейсау Милан
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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