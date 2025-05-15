Авторитетный инсайдер рассказал, останется ли главный тренер "Милана" на следующий сезон.

По информации Фабрицио Романо, тренер "Милана" Сержиу Консейсау уйдёт из клуба в конце сезона, как и планировалось.

Арендованный футболист "Челси" Жоау Феликс также в конце сезона уйдёт из "Милана" и вернётся в Англию.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Сержиу Консейсау возглавляет "Милан" с 30 декабря 2024 года. Сейчас клуб в турнирной таблице занимает 8-е место с 60-ю набранными баллами.

К слову, "Милан" проиграл "Болонье" в финале Кубка Италии.