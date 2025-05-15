Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Авторитетный инсайдер рассказал, останется ли главный тренер Милана на следующий сезон
Ожидаемо?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный инсайдер рассказал, останется ли главный тренер "Милана" на следующий сезон.
По информации Фабрицио Романо, тренер "Милана" Сержиу Консейсау уйдёт из клуба в конце сезона, как и планировалось.
Арендованный футболист "Челси" Жоау Феликс также в конце сезона уйдёт из "Милана" и вернётся в Англию.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Сержиу Консейсау возглавляет "Милан" с 30 декабря 2024 года. Сейчас клуб в турнирной таблице занимает 8-е место с 60-ю набранными баллами.
К слову, "Милан" проиграл "Болонье" в финале Кубка Италии.
Популярное сейчас
- Горняки с трофеем. Финал Кубка. Шахтер - Динамо 1:1 (6:5 пен.). Видео голов и обзор матча
- Шахтер - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
- Свитолина поздравила с днем рождения любимого украинского певца. Фото
- Статистические порталы оценили игру Довбика в матче против Аталанты
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров