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Кубок Италии. Финал. Милан – Болонья 0:1. Обзор матча

Италия
Обновлено

Фельсинеи впервые выиграли турнир после 1974 года

Кубок Италии. Финал. Милан – Болонья 0:1. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом тайме подопечные Итальяно превосходили соперника, но забили уже после перерыва. Во второй половине встречи "россонери", как минимум, выровняли игру, но на счет это не повлияло.

"Красно-синие" выиграли 3-й кубок в своей истории. По этому показателю клуб догнал "Парму". "Дьяволы" обновили антирекорд по количеству поражений в финале (10).

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Кубок Италии. Финал

Стадион: Олимпико (Рим)

"Милан" – "Болонья" 0:1

Гол: Ндойе, 53

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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