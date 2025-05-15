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Кубок Италии. Финал. Милан – Болонья 0:1. Обзор матча
Фельсинеи впервые выиграли турнир после 1974 года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме подопечные Итальяно превосходили соперника, но забили уже после перерыва. Во второй половине встречи "россонери", как минимум, выровняли игру, но на счет это не повлияло.
"Красно-синие" выиграли 3-й кубок в своей истории. По этому показателю клуб догнал "Парму". "Дьяволы" обновили антирекорд по количеству поражений в финале (10).
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Кубок Италии. Финал
Стадион: Олимпико (Рим)
Гол: Ндойе, 53
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