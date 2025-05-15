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Главный тренер Болоньи: Болельщики заслуживают этого трофея
Комментарий после финала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Винченцо Италияно признает, что его "Болонья" знала, что будет делать "Милан" в финале, поэтому он считает, что они заслужили триумф в Кубке Италии.
"После нескольких разочарований, думаю, мы заслужили это, особенно учитывая то, как мы сыграли сегодня. Это было невероятное выступление, мы снова знали, что "Милан" будет делать во втором тайме, поэтому ответили на это.
Этот невероятный год увенчался этим трофеем, и это именно то, чего заслуживают эти болельщики. Сначала у нас были некоторые трудности, но потом мы постепенно росли – как индивидуально, так и как команда. А теперь, пожалуйста, дайте мне уйти праздновать, потому что это невероятно!", – сказал Италияно.
Добавим, что "Болонья" не выходила в финал Кубка Италии в течение 51 года, последний раз выиграв трофей в 1970 и 1974 годах.
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