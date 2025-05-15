  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Главный тренер Болоньи: Болельщики заслуживают этого трофея

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Болоньи: Болельщики заслуживают этого трофея

Италия

Комментарий после финала

Главный тренер Болоньи: Болельщики заслуживают этого трофея

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Винченцо Италияно признает, что его "Болонья" знала, что будет делать "Милан" в финале, поэтому он считает, что они заслужили триумф в Кубке Италии.

"После нескольких разочарований, думаю, мы заслужили это, особенно учитывая то, как мы сыграли сегодня. Это было невероятное выступление, мы снова знали, что "Милан" будет делать во втором тайме, поэтому ответили на это.

Этот невероятный год увенчался этим трофеем, и это именно то, чего заслуживают эти болельщики. Сначала у нас были некоторые трудности, но потом мы постепенно росли – как индивидуально, так и как команда. А теперь, пожалуйста, дайте мне уйти праздновать, потому что это невероятно!", – сказал Италияно.

Добавим, что "Болонья" не выходила в финал Кубка Италии в течение 51 года, последний раз выиграв трофей в 1970 и 1974 годах.

Читайте такжеКубок Италии. Милан - Болонья 0:1. Историческое достижение против провального сезона
По теме
yellow-arrow
Генеральный директор Милана не отрицает, что это провальный сезон для команды
yellow-arrow
Сержиу Консейсау: Это был тяжелый и напряженный матч. И это является отражением нашего сезона
yellow-arrow
Автор победного гола в финале Кубка Италии поделился мыслями после матча
Болонья Кубок Италии Милан Винченцо Итальяно
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости