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Автор победного гола в финале Кубка Италии поделился мыслями после матча
Ради города, ради болельщиков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Болонья" не играла в финале Кубка Италии в течение 51 года, но на этот раз они пошли еще дальше и подняли трофей на "Стадио Олимпико" в Риме, обыграв "Милан" (1:0). Победный гол забил нападающий "Болоньи" Дан Ндойе, после игры он поделился с медиа своими мыслями.
"Сегодня невероятно видеть всех наших болельщиков на этом стадионе. Это была сложная игра, но мы победили ради города, ради болельщиков, это невероятно, и мы очень счастливы. Мы забили в нужный момент, а потом защищались как настоящая команда, мы держались крепко", – сказал Ндойе.
Добавим, что в этом сезоне на счету Ндойе 9 голов и 5 ассистов в 39 матчах за "Болонью" во всех турнирах.
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