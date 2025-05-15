Сержиу Консейсау: Это был тяжелый и напряженный матч. И это является отражением нашего сезона

Наставник "Милана" Сержиу Консейсау признал, что его команда могла действовать лучше во втором тайме финала Кубка Италии против "Болоньи" (0:1).

"Первый тайм был равным, мы имели несколько шансов забить, а в таких матчах это критически важно. Да, мы могли действовать лучше после перерыва. "Болонья" воспользовалась моментом, им немного повезло с голом, но я не хочу ничего отнимать у соперника, потому что они заслужили этот трофей. Но после этого игра потеряла темп и футбола почти не было.

Да, были несколько спорных моментов, но я не хочу использовать судейство как алиби. Мы должны были сделать больше. Мы выиграли Суперкубок, дошли до финала Кубка – теперь осталось достойно завершить сезон.

Это был тяжелый и напряженный матч, где каждое единоборство имело значение. И это является отражением нашего сезона. Да, мы упустили шанс на трофей в непростой период, но я должен поздравить "Болонью" – они сыграли свой матч хорошо, а нам немного не хватило", – подытожил Консейсау.