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Сержиу Консейсау: Это был тяжелый и напряженный матч. И это является отражением нашего сезона
Мысли после финала Кубка Италии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Милана" Сержиу Консейсау признал, что его команда могла действовать лучше во втором тайме финала Кубка Италии против "Болоньи" (0:1).
"Первый тайм был равным, мы имели несколько шансов забить, а в таких матчах это критически важно. Да, мы могли действовать лучше после перерыва. "Болонья" воспользовалась моментом, им немного повезло с голом, но я не хочу ничего отнимать у соперника, потому что они заслужили этот трофей. Но после этого игра потеряла темп и футбола почти не было.
Да, были несколько спорных моментов, но я не хочу использовать судейство как алиби. Мы должны были сделать больше. Мы выиграли Суперкубок, дошли до финала Кубка – теперь осталось достойно завершить сезон.
Это был тяжелый и напряженный матч, где каждое единоборство имело значение. И это является отражением нашего сезона. Да, мы упустили шанс на трофей в непростой период, но я должен поздравить "Болонью" – они сыграли свой матч хорошо, а нам немного не хватило", – подытожил Консейсау.
Добавим, что "Милан" продолжает оставаться клубом с наибольшим количеством поражений в финалах Кубка Италии – всего пять побед в 14 попытках.
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