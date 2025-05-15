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Генеральный директор Милана не отрицает, что это провальный сезон для команды

Италия

Потеряли трофей

Генеральный директор Милана не отрицает, что это провальный сезон для команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный директор "Милана" Джорджо Фурлани признал после поражения в финале Кубка Италии от "Болоньи" (0:1), что сезон для его клуба получился провальным.

"Прежде всего хочу поздравить "Болонью" с историческим достижением для клуба и города. Но я не могу отрицать, что этот сезон провальный для нас. Несмотря на выигранный Суперкубок, мы все равно далеко от тех целей, которые ставили в начале.

Осталось два матча, поэтому мы попробуем завершить сезон как можно лучше, даже если мы далеки от запланированного. Мы разделяем разочарование наших болельщиков – я, как фанат и теперь как директор, должен признать, что было сделано много ошибок. Надо двигаться вперед, исправлять их и возвращаться туда, где должны быть", – сказал Фурлани.

Добавим, что за 2 тура до конца чемпионата "Милан" занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А с 60 очками.

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Источник:
Milan News
Опубликовал: Алексей Полищук
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