Генеральный директор Милана не отрицает, что это провальный сезон для команды

Генеральный директор "Милана" Джорджо Фурлани признал после поражения в финале Кубка Италии от "Болоньи" (0:1), что сезон для его клуба получился провальным.

"Прежде всего хочу поздравить "Болонью" с историческим достижением для клуба и города. Но я не могу отрицать, что этот сезон провальный для нас. Несмотря на выигранный Суперкубок, мы все равно далеко от тех целей, которые ставили в начале.

Осталось два матча, поэтому мы попробуем завершить сезон как можно лучше, даже если мы далеки от запланированного. Мы разделяем разочарование наших болельщиков – я, как фанат и теперь как директор, должен признать, что было сделано много ошибок. Надо двигаться вперед, исправлять их и возвращаться туда, где должны быть", – сказал Фурлани.