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Наполи приближается к подписанию чемпиона АПЛ

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Сделали предложение

Наполи приближается к подписанию чемпиона АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Гранд Серии А стремится усилить состав и сделал шаг в направлении подписания Федерико Кьезы из "Ливерпуля". Вингер не сумел закрепиться в основе "красных" в этом сезоне, и уже много месяцев его связывают с возвращением в Италию.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, несмотря на работу над трансфером Кевина Де Брюйне, Кьеза также остается одной из главных целей "Наполи". "Партенопейцы" уже провели переговоры с "Ливерпулем" и сделали предложение. Речь идет об аренде с правом выкупа, тогда как английский клуб пока настаивает на обязательном выкупе.

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Кьеза в восторге от идеи вернуться в Серию А, где он получит место в старте и шанс вновь выступать в Лиге чемпионов. Итальянец также стремится вернуться в национальную сборную, а игра в родном чемпионате может дать ему такую возможность. Его контракт с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год тоже не является препятствием для "Наполи".

Добавим, что всего в этом сезоне Кьеза провел на поле всего 403 минуты во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.

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Ливерпуль Наполи Федерико Кьеза
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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