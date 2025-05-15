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Наполи приближается к подписанию чемпиона АПЛ
Сделали предложение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гранд Серии А стремится усилить состав и сделал шаг в направлении подписания Федерико Кьезы из "Ливерпуля". Вингер не сумел закрепиться в основе "красных" в этом сезоне, и уже много месяцев его связывают с возвращением в Италию.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, несмотря на работу над трансфером Кевина Де Брюйне, Кьеза также остается одной из главных целей "Наполи". "Партенопейцы" уже провели переговоры с "Ливерпулем" и сделали предложение. Речь идет об аренде с правом выкупа, тогда как английский клуб пока настаивает на обязательном выкупе.
Кьеза в восторге от идеи вернуться в Серию А, где он получит место в старте и шанс вновь выступать в Лиге чемпионов. Итальянец также стремится вернуться в национальную сборную, а игра в родном чемпионате может дать ему такую возможность. Его контракт с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год тоже не является препятствием для "Наполи".
Добавим, что всего в этом сезоне Кьеза провел на поле всего 403 минуты во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.
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