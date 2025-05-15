По пути Аталанты с опережением графика. Победа Болоньи в Кубке Италии - заявка на трон королевы провинциалов

Кубок Италии - турнир консервативный. Лист его победителей в 21-ом веке скучен. "Ювентус", "Интер", "Милан", "Рома", "Лацио", "Наполи". "Фиорентина" и "Парма" побеждали также, но сразу же после своих замечательных 90-х годов, то есть ожидаемо. "Болонья" - наибольший андердог, бравший трофей, после "Виченцы" 1997-го года.

Достижение "россоблу" тем замечательнее, что смогли опередить "Аталанту", королеву андердогов, провинциалов, которая за последние семь лет трижды играла в финале Кубка, но все проиграла. "Болонья" победила в своем первом финале Кубка и вообще какого-либо турнира (не считая Кубка Интертото) с 1974-го года. А ведь она хочет стать "Аталантой". Уже стает.

Она открыто заявляет, что хочет повторить путь "Аталанты", со скромным бюджетом постоянно борясь на равных с грандами. И ведь даже опережает. Бергамцы впервые вышли в Лигу Чемпионов в третьем году каденции Джан Пьеро Гасперини, а первый трофей взяли в восьмом. "Болонья" вышла в ЛЧ во втором году проекта, а первый трофей взяла в третьем.

"Болонья" даже может превратить этот сезон в совершенно феноменальный, если вновь выйдет в Лигу Чемпионов. Правда, она потеряла в апреле четвертое место в лиге (принесла в жертву Кубку?) и ныне на седьмом. Но до четвертого лишь два очка. Так что шедевр возможен.

Проект сильнее потерь

Генеральный директор "Болоньи" Клаудио Фенуччи заявляет, что проект начался еще в 2019-ом году, с назначением Синиши Михайловича. Ну а сам Фенуччи работает в команде с 2014-го, Джои Сапуто владеет клубом с 2014-го. Но ведь и Антонио Перкасси руководит "Аталантой" с 2010-го года, а прорыв начался лишь в 2016-ом. Прорыв "Болоньи" начался в 2022-ом.

Именно в том году к клубу присоединился Джованни Сартори. Спортивный и технический директор, "Кьево" которого с весьма скромным бюджетом в середине 2000-х даже играл в Квалификации Лиги Чемпионов. А в 2014-2022 годах Сартори работал Техдиром как раз в "Аталанте", раз за разом проводя блестящие трансферы за минимальные суммы.

За эти два клуба он уже официально получил место в Зале Славы итальянского футбола как директор. Какую награду получит за "Болонью"? Из которой, вообще-то, мог уйти летом 2024-го. Его контракт долго не продлевали, говорили о нежелании самого Сартори оставаться без увеличения бюджета клуба, об интересе "Милана" к нему. Но вот так сложились звезды.

Великолепная "Аталанта" - в немалой степени его заслуга. Теперь и "Болонья", которая очень хочет стать великолепной. Здесь он действует так же. Арендует молодежь у грандов, находит таланты в малых лигах и клубах за малые деньги. Игроки, пришедшие из "Базеля", "Янг Бойз", "Абердина", "Унион Сен-Жилуаз", "Тулузы", "Генка", вчера выиграли Кубок Италии.

Бюджет зарплат "Болоньи" на сезон 2024/25 - 36.1 миллиона евро. Это 11-ое место в Серии А ("Аталанта" восьмая с 59.2) и лишь на семь миллионов больше, чем в предыдущем сезоне. Соперник в финале Кубка - "Милан" - платит своим футболистам 104.3 миллиона - третье место в лиге. Но отстает от "россоблу" не только в Кубке, но и в лиге - восьмое место против седьмого.

Все ожидали, что после выхода в Лигу Чемпионов в сезоне 2023/24 "Болонья" значительно увеличит бюджет. Тем более, что продала своих главных звезд - Джошуа Зиркзее и Риккардо Калафиори, также потеряла игроков стартового состава Салемакерса, Кристиансена, Поша. Но ее функционеры сразу же объяснили, что этого не будет, что от своей линии не отступятся.

Что они сделали - так это привели больше игроков того же уровня, то есть усилили скамью запасных. По приближенности уровня скамьи запасных к уровню первого состава "Болонья" - лучшая команда Серии А. У нее нет суперзвезд, нет игроков, которые чувствуют, что их место в составе обеспечено. Градус здоровой конкуренции весьма высок.

В нынешнем сезоне в лиге отыграны 36 туров. При этом более 25-ти начинали в стартовом составе за "Болонью" лишь четыре игрока - вратарь Скорупски, центральные защитники Беукема и Лукуми и последний опорник Фройлер. И ведь не случайно и правильно, что игроки именно этих амплуа. Стержень команды - вратарь-центр обороны-центр поля.

При этом даже кипер Скорупски целых семь матчей в лиге плюс два в Кубке и один - в Лиге Чемпионов - провел на скамье запасных. Не травмированным, а именно в запасе. То есть чувствовал конкуренцию с Равальей и не расслаблялся.

В нынешнем розыгрыше Кубка в пяти матчах команда пропустила лишь один мяч. Выдержав на 1:0 очень сложные противостояния - в гостях с "Аталантой" в четвертьфинале и в финале с "Миланом".

Так сложились звезды

Все же ожидалось, что команда отступит, учитывая потерю звезд и весьма скромные приобретения летом 2024-го года. Учитывая потерю творца сенсации предыдущего сезона - тренера Тьяго Мотты. Но клуб оказался сильнее любых потерь. Ведь проект не изменился - скромный умный клуб с четким планом развития.

Девять игроков из 11-ти стартового состава финала Кубка уже играли за команду в предыдущем сезоне. При этом девять пришли за последние три года, то есть в эру Сартори. То есть команда достаточно сыгранна, но и достаточно свежа, игроки хорошо знают друг друга, но еще не устали друг от друга.

"Когда мы начинали сезон, мало кто ожидал увидеть нас здесь, поскольку много сильных игроков ушло. Но мы доказали, что мы - одна семья", - заявил форвард Сантьяго Кастро. "В финале мы забили в правильное время, затем защищались как настоящая команда и выдержали", - сказал автор победного гола Дан Ндой.

Насколько эта команда семейная, подтвердил тот же Кастро, когда поблагодарил за победу в Кубке и игроков, ушедших из клуба зимой - Илинга-Джуниора и Поша: "Они до сих пор часть семьи".

Начало сезона и вправду получилось очень сложным. С лишь одной победой в восьми матчах лиги, с лишь двумя очками в шести первых турах Лиги Чемпионов. Но постепенно Винченцо Итальяно наладил игру. Наладил характер. В лиге команда вторая по набранным очкам в матчах, в которых уступала в счете - 18. А победа в Кубке - всегда признак ментальной силы.

Проявление характера – отнюдь не пустые слова для самого Итальяно. Его "Фиорентина" играла в доминирующий футбол, всегда была одним из лидеров Серии А по владению мячом. Но в решающие моменты выключалась, не забивала, пропускала на ровном месте. В мае вообще разваливалась. Потому и проиграла три финала из трех - Кубка Италии, дважды Лиги Конференций.

А в "Болонью" он не очень и хотел приходить. Пришел лишь из-за Лиги Чемпионов. Хотел же "Ювентус", "Милан", "Наполи". Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис - как раз его большой почитатель и не выдернул его в свое время из Флоренции лишь из-за уважения к своему другу, владельцу "Фиорентины" Рокко Коммиссо. Но вот так сложились звезды.

"Поражения в трех финалах с "Фиорентиной" были для меня огромным разочарованием. Я не думал, что способен после них вернуться и сразу же выиграть трофей. Посвящаю его моим великолепным подопечным. И также - семье Джо Бароне. Она для меня много значит". Бароне, Генерального директора "Фиорентины", умершего в марте 2024-го года на посту.

Можно заявить, что "Болонье" повезло в Кубке. Что два из ее четырех соперников - из зоны вылета Серии А, в том числе "Эмполи" в полуфинале. Что "Аталанту" она поймала в разгар ужасного периода, когда Гасперини заявил, что не будет продлевать контракт, и команда покатилась. Что "Интер" задохнулся в борьбе за три трофея и выбыл из Кубка с разгромом.

Можно заявить, что "Милан", хотя и гранд, был сравнительно удобным соперником в финале. Поскольку рекордсмен по проигранным финалам Кубка в истории - уже десять, девять также было рекордом. Поскольку проводит ужасный сезон, практически развален, лишился тренера и спортивного директора по ходу сезона, в лиге идет позади "Болоньи".

Тем не менее, учитывая консервативность Кубка, победа в финале над любым историческим грандом - большое достижение. Да и "Милан" все же разгромил "Интер" в полуфинале, в январе уже взял трофей - Суперкубок. Его наставник Сержиу Консейсау к 50-ти годам уже взял в тренерской карьере девять кубков (и еще трижды - лигу с "Порту").

Сам португалец и его игроки в этом финале должны были яростно бороться за спасение сезона, который может остаться без Еврокубков вообще. Для них победа в финале была делом чести и будущего клуба. Но "Болонья" их остановила.

В пятницу команды играли очный матч в лиге, тогда "Болонья" открыла счет, но пропустила трижды после 72-ой минуты. Итальяно говорил про худший отрезок за последнее время, обвинил замены. А вот в среду выпустил на 69-ой минуте третьего центрального защитника вместо вингера и удержал победу - 1:0. То есть и он, и замены выполнили работу над ошибками.

Его ранее называли "Винченцо Ираниано", "аятоллой футбола", помещая мемы в иранской одежде. За тактический фундаментализм, маниакальное упрямство в своем "испанском" футболе, основанном на владении мячом. Но в "Болонье" он стал прагматиком. Его "Болонья" умеет все - владеть мячом, быстро контратаковать, жестко обороняться.

"Я понимаю, что быть перфекционистом - иногда болезнь. Я пытаюсь высвободиться, хожу в театр, читаю книги не о футболе, но это лишь эпизоды. Я думаю о футболе 18 часов в сутки, не могу высвободиться, мне часто тяжело спать", - говорил он ранее. Но все же в "Болонье" кажется, что высвободился, нашел баланс не только в игре, но и в своем внутреннем мире.

По пути "Аталанты"

"Болонья" была Топ-клубом, грандом. Она взяла семь Скудетто - больше, чем "Наполи" и "Рома" вместе взятые. Но последнее осталось в 1964-ом году, а два Кубка были выиграны в 1970-ом и 1974-ом. Потому ее представители ныне заявляли, что лучше трофей, чем второй выход в Лигу Чемпионов подряд. Даже в Еврокубках она не играла 22 года до выхода в ЛЧ в 2024-ом.

15-20 лет назад она переходила из рук в руки и чуть не стала банкротом, за шесть лет президентами клуба были семь разных людей. Даже сам Сапуто стал президентом нехотя. И открыто заявил, что рассматривает его как лабораторию, исследовательский центр для своего главного клуба - "Монреаль Импакт" из МЛС.

Таким заявлением и скупостью во вложениях он, разумеется, страшно разозлил болельщиков, годами устраивавших протесты против него. А команда годами болталась в середине турнирной таблицы, а то и ниже. Но с 2023-го года на него жалуются уже болельщики "Монреаля".

Теперь он живет в Болонье. И игроки и функционеры "Болоньи" заявляют, насколько его присутствие изменило всё к лучшему, насколько активно он участвует в жизни клуба, интересуется всем вплоть до столовой и складов. И они не просто подлизываются. Ясно ведь, что присутствие хозяина всегда влияет, подгоняет, вносит порядок.

Что дальше? "Аталанта" могла положиться на Гасперини. А в "Болонье" Мотта быстро ушел, говорят, что и Итальяно хочет побыстрее попасть в Топ-клуб. Возможно, вновь уйдут лучшие игроки. В конце концов, Кубок - вовсе не гарантия будущих успехов. Он даже часто мешает, создает иллюзию успеха при фундаментальных проблемах.

Впрочем, в любом случае, это достижение останется с "Болоньей" навсегда. Не случайно ее игроки, тренер, функционеры вспоминали о прошлых поколениях болельщиков, игроков, тренеров, функционеров, о связи поколений, о важности трофея для всего города, для истории города. Да и, возможно, и вправду выросла новая "Аталанта".

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