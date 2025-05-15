Одноклубник Артема Довбика может продолжить карьеру во Франции

Прошел всего год с момента переезда Сауда Абдулахамида в Европу, а уже этим летом он может сменить клуб, как сообщает Foot Mercato.

До прошлого лета Абдулахамид провел всю карьеру в родной Саудовской Аравии. Затем он подписал контракт с итальянской "Ромой", хотя тогда также имел предложения от двух клубов Лиги 1 – "Реймса" и "Тулузы". Впрочем, в столице Италии правый защитник не смог закрепиться в основе.

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В то же время он вошел в историю, став первым саудовским футболистом, который забил в еврокубках – в матче Лиги Европы против "Браги". Из-за нехватки игровой практики в "Роме" защитник может снова сменить клуб этим летом, поскольку к нему проявляют серьезный интерес несколько клубов Лиги 1. При этом не уточняется, сохраняют ли интерес к игроку "Реймс" и "Тулуза".

Добавим, что в этом сезоне на счету защитника 1 гол и 1 ассист в 8 матчах за "Рому" во всех турнирах.