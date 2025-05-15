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Перед ключевым матчем. Три основных футболиста Интера близки к возвращению в основу

Италия

Готовятся к Лацио

Перед ключевым матчем. Три основных футболиста Интера близки к возвращению в основу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Три основных футболиста "Интера" близки к возвращению в основу.

Sky Sport Italia сообщает, что Павар, Фраттеси и Мхитарян находятся на пути к выздоровлению.

В четверг футболисты часть тренировки проведут индивидуально, а в оставшейся – присоединятся к основной группе. В пятницу они, вероятнее всего, проведут полную тренировку с командой.

На матч против "Лацио" троих футболистов можно выпустить со скамейки запасных.

Сообщается, что восстановление Лаутаро будет немного медленнее в соответствии с графиком.

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"Интер" сыграет с "Лацио" 18 мая в 21:45 по киевскому времени. До матча "Интер" занимает второе место с 77-ю баллами, "Лацио" - пятое с 64-мя очками.

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Источник:
Sky Sports Italy
Опубликовал: Владислав Прийменко
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