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Перед ключевым матчем. Три основных футболиста Интера близки к возвращению в основу
Готовятся к Лацио
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Три основных футболиста "Интера" близки к возвращению в основу.
Sky Sport Italia сообщает, что Павар, Фраттеси и Мхитарян находятся на пути к выздоровлению.
В четверг футболисты часть тренировки проведут индивидуально, а в оставшейся – присоединятся к основной группе. В пятницу они, вероятнее всего, проведут полную тренировку с командой.
На матч против "Лацио" троих футболистов можно выпустить со скамейки запасных.
Сообщается, что восстановление Лаутаро будет немного медленнее в соответствии с графиком.
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"Интер" сыграет с "Лацио" 18 мая в 21:45 по киевскому времени. До матча "Интер" занимает второе место с 77-ю баллами, "Лацио" - пятое с 64-мя очками.
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