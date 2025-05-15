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Бывший президент Интера рассказал, каким подписанием он гордится больше всего
Вспомнил свою эпоху
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-президент "Интера" Массимо Моратти поделился воспоминаниями о своей эпохе во главе миланского клуба и вспомнил несколько неожиданное имя, когда его спросили, каким подписанием он гордится больше всего.
"Андреа Пирло – пожалуй, самая большая гордость. Отчасти потому, что я лично занимался трансфером. Мы подписали контракт в лифте, потому что я сказал президенту "Брешии", что надо сделать все быстро", – рассказал Моратти.
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Однако именно Пирло, по его словам, стал и самым большим сожалением.
"Да, снова Пирло... Было ошибкой отпускать его, особенно в "Милан". Что-то вроде "обратного Чалханоглу", хотя турок ушел на правах свободного агента", – добавил Моратти.
Добавим, что в составе "Интера" Пирло успел провести 40 матчей и отдать 5 ассистов.
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