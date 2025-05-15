Перспективный защитник Фиорентины официально продлил контракт с клубом

Перспективный центральный защитник "Фиорентины" официально продлил контракт с клубом.

На официальном сайте "фиалок" сообщается о том, что 20-летний Пьетро Комуццо подписал новое долгосрочное соглашение с клубом до конца июня 2030 года, продлив сотрудничество с командой не еще один год.

Пьетро Комуццо является воспитанником академии "Фиорентины", дебютировав в составе основной команды в возрасте 18 лет в октябре 2023 года. С того времени итальянец провел 48 матчей за клуб во всех турнирах.

Comuzzo fino al 2029 ????????????⚜️



ACF Fiorentina comunica che il calciatore Pietro Comuzzo ha rinnovato il contratto che lo legava al Club viola fino al 2029 con opzione, a favore della Fiorentina, fino al 2030.#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/VtScumjLJx — ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 15, 2025

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Пьетро Комуццо в 25 миллионов евро.