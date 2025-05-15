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Перспективный защитник Фиорентины официально продлил контракт с клубом

Италия

Срок нового соглашения рассчитан до 2030 года

Перспективный защитник Фиорентины официально продлил контракт с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Перспективный центральный защитник "Фиорентины" официально продлил контракт с клубом.

На официальном сайте "фиалок" сообщается о том, что 20-летний Пьетро Комуццо подписал новое долгосрочное соглашение с клубом до конца июня 2030 года, продлив сотрудничество с командой не еще один год.

Пьетро Комуццо является воспитанником академии "Фиорентины", дебютировав в составе основной команды в возрасте 18 лет в октябре 2023 года. С того времени итальянец провел 48 матчей за клуб во всех турнирах.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Пьетро Комуццо в 25 миллионов евро.

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Источник:
ACF Fiorentina
Опубликовал: Андрей Журба
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