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Названа команда, проигравшая больше всех финалов в Кубке Италии
Какой-то заколдованный турнир для них
Getty Images/Global Images Ukraine
Названа команда, проигравшая больше всех финалов в Кубке Италии.
Поражение "Милана" в финале турнира "Болонье" стало для "россонери" 10-м. Это наибольшее количество среди всех команд.
Чаще всего в финалах проигрывали:
- "Милан" – 10 раз
- "Рома" - 8 раз
- "Торино" - 8 раз
- "Ювентус" - 7 раз
- "Интер" - 6 раз
В последний раз "Милан" выигрывал Кубок Италии в 2003 году. Всего на счету клуба 5 трофеев турнира.
После триумфа они трижды попадали в финал (2016, 2018 и 2025) и все три раза уступили: "Ювентусу" (дважды) и "Болонье".
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Напомним, что "Болонья" выиграла турнир впервые с 1974 года.
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