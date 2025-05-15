Названа команда, проигравшая больше всех финалов в Кубке Италии.

Поражение "Милана" в финале турнира "Болонье" стало для "россонери" 10-м. Это наибольшее количество среди всех команд.

Чаще всего в финалах проигрывали:

"Милан" – 10 раз

"Рома" - 8 раз

"Торино" - 8 раз

"Ювентус" - 7 раз

"Интер" - 6 раз

В последний раз "Милан" выигрывал Кубок Италии в 2003 году. Всего на счету клуба 5 трофеев турнира.

После триумфа они трижды попадали в финал (2016, 2018 и 2025) и все три раза уступили: "Ювентусу" (дважды) и "Болонье".

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Напомним, что "Болонья" выиграла турнир впервые с 1974 года.