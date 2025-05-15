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Названа команда, проигравшая больше всех финалов в Кубке Италии

Италия

Какой-то заколдованный турнир для них

Названа команда, проигравшая больше всех финалов в Кубке Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Названа команда, проигравшая больше всех финалов в Кубке Италии.

Поражение "Милана" в финале турнира "Болонье" стало для "россонери" 10-м. Это наибольшее количество среди всех команд.

Чаще всего в финалах проигрывали:

  • "Милан" – 10 раз
  • "Рома" - 8 раз
  • "Торино" - 8 раз
  • "Ювентус" - 7 раз
  • "Интер" - 6 раз

В последний раз "Милан" выигрывал Кубок Италии в 2003 году. Всего на счету клуба 5 трофеев турнира.

После триумфа они трижды попадали в финал (2016, 2018 и 2025) и все три раза уступили: "Ювентусу" (дважды) и "Болонье".

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Напомним, что "Болонья" выиграла турнир впервые с 1974 года.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
15.05.2025 в 16:02
Пішли з Мілану шалені гроші Берлусконі і вагомі здобутки залишилися історією!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
15.05.2025 в 16:02
Пішли з Мілану шалені гроші Берлусконі і вагомі здобутки залишилися історією!
Ответить
0
0

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