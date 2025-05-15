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Ювентус возобновил интерес к звезде Боруссии Дортмунд

Италия

Все зависит от Лиги чемпионов

Ювентус возобновил интерес к звезде Боруссии Дортмунд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Согласно информации издания Tuttosport, "Ювентус" снова заинтересован в трансфере вингера "Боруссии" Дортмунд Карима Адееми во время летнего трансферного окна. Однако многое будет зависеть от того, смогут ли оба клуба пробиться в Лигу чемпионов на сезон 2025/26.

Сейчас "Ювентус" занимает четвертое место в Серии А за два тура до завершения сезона. Тем временем "Боруссия" находится на пятой строчке в Бундеслиге, отставая на одно очко от "Фрайбурга" перед последним туром. Эта ситуация ставит будущее Адееми в "Боруссии" под сомнение. Если команда не финиширует в топ-4, игрок, скорее всего, покинет клуб, и "Ювентус", если сам выйдет в ЛЧ, будет готов предоставить Адееми новый вызов.

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23-летний футболист имеет контракт с "Боруссией" до лета 2027 года и зарплатой в около 3 миллионов евро в сезон. "Ювентус" готов предложить ему даже больше, если соглашение будет заключено летом. Впрочем, "Ювентус" – не единственный претендент на игрока. "Наполи" уже интересовался его трансфером после перехода Хвичи Кварацхелии в "ПСЖ" в январе. Tuttosport также сообщает об интересе со стороны "Челси".

Добавим, что в этом сезоне на счету Адееми 12 голов и 9 ассистов в 35 матчах за "Боруссию" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Алексей Полищук
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