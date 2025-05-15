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Болельщикам Милана запрещено посещать выездной матч команды против Ромы
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщикам "Милана" запрещено посещать заключительный выездной матч сезона 2024/25 против "Ромы".
Такое решение было принято после серии инцидентов, которые произошли во время и после финала Кубка Италии, где "россонери" сыграли против "Болоньи" (0:1).
Фанаты повредили туалеты и медицинские пункты на стадионе, а также устроили потасовку после завершения матча. Местная полиция также идентифицировала отдельных агрессоров.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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