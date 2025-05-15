Защитник Милана предлагал свои услуги Реалу

Левый защитник "Милана" Тео Эрнандес предлагал свои услуги мадридскому "Реалу". Об этом пишет издание Marca.

Несмотря на слухи о возможном возвращении француза в бывший клуб, "сливочные" отдали предпочтение другому игроку на эту позицию - 22-летнему Альваро Каррерасу из "Бенфики".

Marca утверждает, что интерес к Эрнандесу со стороны "Реала" был минимальным, а инициатива по переходу исходила именно от футболиста.

Добавим, что Эрнандес в текущем сезоне сыграл 49 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.