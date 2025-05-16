Джанлуиджи Буффон: Я был вместо ассистента VAR в финале ЧМ-2006

Легендарный вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон презентовал в Турине свою новую книгу и отвечал на вопросы журналистов, вспоминая взлеты и падения в карьере. Самой высокой точкой карьеры он считает победу на Чемпионате мира 2006 года, когда Италия одолела Францию в серии пенальти.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Впрочем, тот вечер был омрачен эпизодом между Зиданом и Матерацци. В те времена еще не было VAR, но Буффон увидел все вживую и сразу же побежал к арбитру, чтобы сообщить об инциденте. Это побудило четвертого судью подтвердить удаление.

"В тот момент я был вместо ассистента VAR. Моя реакция и мой рывок в ту сторону заставили арбитров обратить внимание на это событие. Они, конечно, никогда этого не признают, но они видели это на телевизионных мониторах потом. Я был единственным, кто видел как все случилось в реальном времени", – сказал Буффон.

Добавим, что за свою долгую карьеру Джанлуиджи Буффон провел 176 матчей за сборную Италии.