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Джанлуиджи Буффон: Я был вместо ассистента VAR в финале ЧМ-2006
Вспомнил момент
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон презентовал в Турине свою новую книгу и отвечал на вопросы журналистов, вспоминая взлеты и падения в карьере. Самой высокой точкой карьеры он считает победу на Чемпионате мира 2006 года, когда Италия одолела Францию в серии пенальти.
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Впрочем, тот вечер был омрачен эпизодом между Зиданом и Матерацци. В те времена еще не было VAR, но Буффон увидел все вживую и сразу же побежал к арбитру, чтобы сообщить об инциденте. Это побудило четвертого судью подтвердить удаление.
"В тот момент я был вместо ассистента VAR. Моя реакция и мой рывок в ту сторону заставили арбитров обратить внимание на это событие. Они, конечно, никогда этого не признают, но они видели это на телевизионных мониторах потом. Я был единственным, кто видел как все случилось в реальном времени", – сказал Буффон.
Добавим, что за свою долгую карьеру Джанлуиджи Буффон провел 176 матчей за сборную Италии.
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