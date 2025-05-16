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Легендарный экс-защитник Ювентуса может вернуться в клуб в роли тренера

Италия

Он имеет прекрасные отношения с руководством

Легендарный экс-защитник Ювентуса может вернуться в клуб в роли тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный бывший защитник туринского "Ювентуса" может вернуться в клуб в роли тренера.

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Николо Скиры, руководство "бьянконери" рассматривает вариант с возможным возвращением Леонардо Бонуччи в клуб, готовясь предложить итальянцу возглавить молодежную команду "Ювентуса" или войти в тренерский штаб основной команды.

Отмечается, что между Бонуччи и спортивным директором "старой синьоры" Кристиано Джунтоли отличные отношения, поэтому эта идея может воплотиться в реальность. Недавно они встречались в Риме, где могли обсуждать детали сделки.

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Сейчас "Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 64 очка после 36-го тура.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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