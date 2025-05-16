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Легендарный экс-нападающий Милана находится под давлением увольнения из клуба
Владелец разочарован
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По данным La Gazzetta dello Sport, владелец "Милана" Джерри Кардинале сильно разочарован результатами команды в этом сезоне и возлагает ответственность на спортивное руководство, в том числе и на Златана Ибрагимовича.
Ожидается, что Кардинале проведет перестройку спортивного направления в клубе на сезон 2025/26, начиная с назначения нового спортивного директора. Владелец "россонери" намерен привлечь специалиста для запуска нового проекта на "Сан-Сиро". Спортдир, которого выберет генеральный директор клуба Джорджо Фурлани, получит задачу реорганизовать клуб и построить конкурентоспособную команду на следующий сезон.
Именно новый спортивный директор будет определять роль Ибрагимовича, который сейчас исполняет обязанности старшего советника владельцев. Швед занимает эту должность с декабря 2023 года, однако из-за неудачных результатов "Милана" в текущем сезоне он не имеет гарантий относительно своего будущего, поэтому его дальнейшая судьба зависит от видения нового спортдира.
Добавим, что за 2 тура до конца чемпионата "Милан" занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А с 60 очками.
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