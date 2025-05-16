Автор победного гола в финале Кубка Италии привлекает внимание топовых клубов

Вингер Дан Ндойе стал героем исторической победы "Болоньи" в Кубке Италии в среду, забив победный мяч, чем помог клубу добыть первый большой трофей за 51 год. Не удивительно, что другие клубы присматриваются к его кандидатуре в преддверии лета.

"Он заинтересовал пол-Европы на Евро, но победа в Кубке Италии благодаря его голу – это нечто незабываемое. Было трогательно видеть его таким счастливым. Он был настолько рад, что почти забыл, кому именно забил", – сказал агент игрока Фад Адамсон Мансур.

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Агент также подтвердил, что "Наполи" пытался подписать Ндойе еще в январе.

"Да, могу подтвердить, они действительно пытались его подписать. Начнем с того, что многие большие клубы хотели его подписать, но переход в "Болонью" был мудрым решением. Теперь мы должны сесть за стол с "Болоньей" и все выяснить. Его хотят многие клубы, и я не скрываю, что мы ежедневно получаем запросы из Европы", – сказал Мансур.

Добавим, что в этом сезоне на счету Ндойе 9 голов и 5 ассистов в 39 матчах за "Болонью" во всех турнирах.