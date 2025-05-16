Туринский "Ювентус" не планирует подписывать арендованного нападающего из "Порту".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что руководство "бьянконери" на данный момент не рассматривает вариант с тем, чтобы активировать опцию выкупа в контракте 22-летнего Франсишку Консейсау в размере 30 миллионов евро.

Ожидается, что португальский нападающий вернется в "Порту" по завершении этого сезона.

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В этом сезоне Франсишку Консейсау забил 5 голов и отдал 5 ассистов в 35 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. Известный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 36 миллионов евро.