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Ювентус не планирует подписывать арендованного нападающего из Порту
Его будущее в клубе под вопросом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" не планирует подписывать арендованного нападающего из "Порту".
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что руководство "бьянконери" на данный момент не рассматривает вариант с тем, чтобы активировать опцию выкупа в контракте 22-летнего Франсишку Консейсау в размере 30 миллионов евро.
Ожидается, что португальский нападающий вернется в "Порту" по завершении этого сезона.
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В этом сезоне Франсишку Консейсау забил 5 голов и отдал 5 ассистов в 35 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. Известный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 36 миллионов евро.
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